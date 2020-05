Lutto nel jazz italiano: è morto il trombettista Aldo Bassi

Lutto nel mondo del jazz italiano. È morto il trombettista romano Aldo Bassi, dopo una malattia contro un male incurabile. Il musicista è venuto a mancare ieri, domenica 10 maggio: aveva 58 anni. Nel corso della sua carriera ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore firmate da artisti come Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Manuel De Sica e Renato Serio. Iniziò a muovere i suoi primi passi in alcune orchestre capitoline, come quella del maestro Bruno Biriaco e quella del maestro Alberto Corvini. Nel 1992 la collaborazione con il sassofonista Rosario Giuliani diede vita al progetto "Bassi-Giuliani Quintet". E ancora: la collaborazione con il sassofonista Gianni Savelli, quella con il pianista Alessandro Bravo e quella con con il bassista Pierpaolo Ranieri e il batterista Dario Panza (con loro diede vita al Metal Jazz Trio, con l'intenzione di mescolare rock e jazz).