Giradischi Auna MG-TT-82C: ritorno agli anni ’50

Non tutti sono alla ricerca di un giradischi di fascia alta o media: ci sono anche utenti e acquirenti che hanno necessità più estetiche e non si fanno grossi problemi legati alla resa sonora e/o alla componente audiofila. E’ proprio a questo tipo di pubblico che si rivolgono prodotti come l’Auna MG-TT-82C, device molto belli e intriganti da vedere, indirizzati a un’utenza non pro o esperta, con budget ristretto.

Questo giradischi si fa notare principalmente per il look, totalmente ispirato agli anni ’50. E’ richiudible a valigetta e implementa anche un sintonizzatore radio AM/FM; ovviamente è dotato di altoparlanti integrati (ma è collegabile a preamp e/o diffusori esterni tramite attacchi RCA).

Il piatto è automatico, con trazione a cinghia e legge ogni formati di vinile, con riproduzione a due velocità: 33 e 45 giri. Il rivestimento esterno è disponibile in colorazione crema oppure nera.

