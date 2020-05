Bono (U2), ecco come ha intenzione di trascorrere il giorno del suo compleanno

Oggi, 10 maggio, Bono Vox compie 60 anni e, ospite del talk show radiofonico “The Ryan Tubridy Show”, ha raccontato come ha intenzione di trascorrere il giorno del suo compleanno, che cade in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. “Avrei comunque festeggiato il compleanno in modo tranquillo”, ha spiegato il frontman degli U2. “Facendo semplicemente una lunga passeggiata, questo era il piano, un po' di pellegrinaggio con la famiglia.” La voce del gruppo di “With or Without You” ha poi aggiunto:

“Ci sono persone che stanno rinunciando a molto di più che al loro compleanno, pensa a coloro che annullano il proprio matrimonio, i funerali, pensa a questo. Sono grato di essere arrivato dove sono, sono davvero grato alle persone che mi hanno portato dove sono, alla band, ai miei compagni e al paese che ha regalato agli U2 una vita fantastica, che ci ha permesso di essere utili in questo momento.”

Gli U2 - che lo scorso 17 marzo hanno pubblicato, a sopresa, la canzone "Let your love be known", dedicando il brano a dottori, infermieri e personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro la pandemia da Covid-19 - hanno, infatti, supportato gli operatori sanitari irlandesi con una donazione di 10 milioni di euro.

Raccontando di come sta trascorrendo queste giornate, Bono Vox - oltre ad ammettere che non si sta impegnando molto nelle faccende domestiche - ha detto: “Mi sto divertendo a leggere, scrivere, compilando liste di persone da chiamare, di canzoni, una playlist con le migliori 40 canzoni irlandesi tra le mie preferite tutte di Fontaines D.C., Shane McGowan, Van Morrison, Thin Lizzy, Damien Rice, Glen Hansard.”

Il leader della band irlandese, a margine della chiacchierata con Ryan Tubridy, ha condiviso con gli ascoltatori dell’emittente radiofonica irlandese RTÉ Radio 1 una selezione musicale che - oltre a presentare canzoni degli artisti già citati - include brani della band del figlio Elijah Hewson, gli Inhaler, e pezzi di Sinead O’Connor, dei Pogues, dei Cranberries, di Hozier e altri ancora.

Ecco la playlist di Bono Vox:

Horslips - Dearg Doom

Van Morrison - Gloria

Gilbert O'Sullivan - Get Down

Thin Lizzy - Dancing in the Moonlight

The Undertones - Teenage Kicks

Stiff Little Fingers - Alternative Ulster

The Boomtown Rats - Neon Heart

The Radiators - Songs of the Faithful Departed

The Blades - Downmarket

Sinead O'Connor - Nothing Compares 2U

Virgin Prunes- Caucasian Walk

The Golden Horde - Friends In Time

Ash - Shining Light

Aslan - This Is (Live at Vicar Street 1999)

Something Happens - Hello Hello Hello Hello Hello

The Pogues - A Rainy Night in Soho

Clannad - Theme from Harry's Game

Christy Moore - North and South of the River

The Dubliners - Springhill Mining Disaster

The Cranberries - Linger

Republic of Loose - Comeback Girl

Glen Hansard & Market Irglova - Falling Slowly

Hothouse Flowers - Love Don't Work This Way

Andrea Corr - Time Enough for Tears

Damien Rice - I Don't Want to Change You

Hozier - Take Me to Church

Dermot Kennedy - Outnumbered

Snow Patrol - Run

SOAK - Everybody Loves You

Sorcha Richardson - Ruin Your Night

Fontaines D.C. - Boys In The Better Land

The Murder Capital - More Is Less

Inhaler - It Won't Always Be Like This

Imelda May - Black Tears

Picture This - Take My Hand

Scary Éire - The Dole Q

Elma Orkestra & Ryan Vail - Am I Sad?

Jacknife Lee - I'm Getting Tired with Beth Ditto and Earl St. Clear

St Francis Hotel feat Waterstrider - We Fall Together (We Fall Apart)

Paul Brady - The Island