Frank Zappa, a giugno il boxset ‘The Mothers 1970’ con 70 inediti

Sarà disponibile a partire dal prossimo 26 giugno il boxset “The Mothers 1970” con 70 inediti in studio e dal vivo della band di Frank Zappa, pubblicato da Records/UMe/Universal Music. Il cofanetto è stato realizzato sotto la supervisione dello Zappa Family Trust e prodotto da Ahmet Zappa e dal Zappa Vaultmeister, Joe Travers. Diviso in quattro parti, comprende due sedute in studio, durante le quali venne concepito l’album del 1970 “Chunga’s Revenge”, e diversi tour negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. “The Mothers 1970” include, tra gli altri materiali, le registrazioni del 21 e 22 giugno ai Trident Studios di Londra con il produttore Roy Thomas Baker; uno dei primi mix inediti di "Sharleena”, poi inserita in “Chunga's Revenge”; diversi rough mix della coppia Zappa/Simmons e una versione mai ascoltata di "Envelopes".

Per quanto riguarda le registrazioni dal vivo le incisioni attingono a diversi concerti. Tra i materiali inclusi figurano la prima release ufficiale dell’intera performance al "Piknik", trasmessa la prima volta dalla radio olandese VRPO e conosciuta solo attraverso bootleg del tempo; brani dal vivo da concerti a Santa Monica e Spokane editati e presentati come un unico concerto; e composizioni registrate nei camerini, nelle hall dei motel e sul palco da Zappa con il suo registratore personale UHER. Tutte le registrazioni di “The Mothers 1970” sono state ricavate da questi nastri originali scoperti e trasferiti digitalmente da Joe Travers. Alcuni brani sono stati mixati da Craig Parker Adams di Zappa Trust e il materiale è stato masterizzato da John Polito agli Audio Mechanics.

In attesa che il cofanetto arrivi sul mercato è già disponibile all’ascolto una prima anticipazione del boxset, il brano “Portuguese Fenders”, registrato dal vivo dal polistrumentista statunitense sul suo tape recorder durante un tour del 1970 insieme ad Aynsley Dunbar, George Duke, Ian Underwood e Jeff Simmons con i contributi vocali di Flo & Eddie aka Howard Kaylan e Mark Volman dei Turtles. Potete ascoltare la canzone qui:

Questa la tracklist di “The Mothers 1970”:

CD 1 – Trident Studios, London, England June 21-22, 1970

1. Red Tubular Lighter

2. Lola Steponsky

3. Trident Chatter

4. Sharleena (Roy Thomas Baker Mix)

5. Item 1

6. Wonderful Wino (FZ Vocal)

7. “Enormous Cadenza”

8. Envelopes

9. Red Tubular Lighter (Unedited Master)

10. Wonderful Wino (Basic Tracks, Alt. Take)

11. Giraffe - Take 4

12. Wonderful Wino (FZ Vocal, Alt. Solo)

CD 2 – Live Highlights Part 1 – “Piknik” VPRO June 18, 1970 / Pepperland September 26, 1970

1. Introducing…The Mothers (Live on “Piknik” June 18, 1970)

2. Wonderful Wino (Live on “Piknik” June 18, 1970)

3. Concentration Moon (Live on “Piknik” June 18, 1970)

4. Mom & Dad (Live on “Piknik” June 18, 1970)

5. The Air (Live on “Piknik” June 18, 1970)

6. Dog Breath (Live on “Piknik” June 18, 1970)

7. Mother People (Live on “Piknik” June 18, 1970)

8. You Didn’t Try To Call Me (Live on “Piknik” June 18, 1970)

9. Agon (Live on “Piknik” June 18, 1970)

10. Call Any Vegetable (Live on “Piknik” June 18, 1970)

11. King Kong Pt. I (Live on “Piknik” June 18, 1970)

12. Igor’s Boogie (Live on “Piknik” June 18, 1970)

13. King Kong Pt. II (Live on “Piknik” June 18, 1970)

14. What Kind Of Girl Do You Think We Are? (Live at Pepperland September 26, 1970)

15. Bwana Dik (Live at Pepperland September 26, 1970)

16. Daddy, Daddy, Daddy (Live at Pepperland September 26, 1970)

17. Do You Like My New Car? (Live at Pepperland September 26, 1970)

18. Happy Together (Live at Pepperland September 26, 1970)

CD 3 – Live Highlights Part 2 – Hybrid Concert: Santa Monica August 21, 1970 / Spokane September 17, 1970

1. “Welcome To El Monte Legion Stadium!” (Live)

2. Agon (Live)

3. Call Any Vegetable (Live)

4. Pound For A Brown (Live)

5. Sleeping In A Jar (Live)

6. Sharleena (Live)

7. The Air (Live)

8. Dog Breath (Live)

9. Mother People (Live)

10. You Didn’t Try To Call Me (Live)

11. King Kong Pt. I (Live)

12. Igor’s Boogie (Live)

13. King Kong Pt. II (Live)

14. “Eat It Yourself…” (Live)

15. Trouble Every Day (Live)

16. “A Series Of Musical Episodes” (Live)

17. Road Ladies (Live)

18. “The Holiday Inn Motel Chain” (Live)

19. What Will This Morning Bring Me This Evening? (Live)

20. What Kind Of Girl Do You Think We Are? (Live)

CD 4 – Live Highlights Part 3 – FZ Tour Tape Recordings

1. “What’s The Deal, Dick?”

2. Another M.O.I. Anti-Smut Loyalty Oath (Live)

3. Paladin Routine #1 (Live)

4. Portuguese Fenders (Live)

5. The Sanzini Brothers (Live)

6. Guitar Build ’70 (Live)

7. Would You Go All The Way? (Live)

8. Easy Meat (Live)

9. “Who Did It?”

10. Turn It Down! (Live)

11. A Chance Encounter In Cincinnati

12. Pound For A Brown (Live)

13. Sleeping In A Jar (Live)

14. Beloit Sword Trick (Live)

15. Kong Solos Pt. I (Live)

16. Igor’s Boogie (Live)

17. Kong Solos Pt. II (Live)

18. Gris Gris (Live)

19. Paladin Routine #2 (Live)

20. King Kong - Outro (Live)