I concerti di "Vinyl": Tom Petty & the Heartbreakers @ Shoreline Amphitheatre, 1994

Continuiamo la nostra rassegna con questo live di Tom Petty & the Heartbreakers al Shoreline Amphitheatre di Mountain View (California). Lo spettacolo si tiene il 2 ottobre 1994 in occasione del concerto annuale di beneficenza Bridge School Benefit.

Una performance unica in cui Petty e i suoi presentano una scaletta di dieci brani, tra quelli meno noti e i grandi classici come I Won't Back Down, Free Fallin', Mary Jane's Last Dance, Learning To Fly e Runnin' Down A Dream.

Si tratta di una delle ultime esibizioni degli Heartbreakers con Stan Lynch alla batteria, prima di essere sostituito temporaneamente da Dave Grohl che lascerà poi il posto a Steve Ferrone.

Oltre a Lynch, sul palco insieme a Tom Petty troviamo Mike Campbell alla chitarra, Benmont Tench al piano, Scott Thurston, chitarra e armonica, Howie Epstein al basso.

