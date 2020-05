La storia di "In Concert - Brandeis University 1963" di Bob Dylan

È il 10 maggio 1963 quando Dylan alle soglie dei 22 anni si presenta sul palco del Brandeis Folk Festival, presso la Brandeis University, nel Massachusetts.

Gli studenti si raccolgono intorno a lui, armato di armonica a bocca e chitarra acustica, per un live che ancora oggi è in grado di restituirci l'atmosfera dell'epoca.

The Freewheelin' Bob Dylan uscirà poche settimane dopo e Dylan, in quell'occasione, decide di aprire lo show con una versione di Honey, Just Allow Me One More Chance del bluesman Henry Thomas.

Seguendo le orme del suo idolo Woody Guthrie, Bob mescola ironia e talkin' blues, ingredienti fondamentali di quel concerto che punta i riflettori su un artista ancora in evoluzione, ma già fortemente carismatico e teatrale.

