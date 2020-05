Le brevi di oggi, 8 maggio: Fast Animals and Slow Kids, Billie Eilish

Questa sera, 8 maggio, alle 21 (ora italiana) debutterà il primo appuntamento dello show radiofonico che, in onda su Beats 1 di Apple Music, vedrà Billie Eilish parlare di musica con suo padre. Il programma, dal titolo “Me & dad Radio”, è stato annunciato dalla stessa giovane cantautrice californiana con un post pubblicato su Twitter.

********************************

I Fast Animals and Slow Kids hanno pubblicato un nuovo singolo, “Come conchiglie”. Come raccontato dal frontman della band perugina attraverso un video pubblicato su Instagram ieri, 7 maggio, per annunciare l’uscita del brano, Aimone Romizi e soci hanno registrato la canzone - ognuno dalle proprie abitazioni - durante questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Quello che sentirete è quindi puro istinto, una canzone registrata in casa con quello che avevamo, urlando nel microfono o piangendo a seconda del momento, pescata nelle profondità dell’anima. Una canzone che volevamo far uscire con così tanta foga che non c’è interessato nient’altro se non farlo il prima possibile, anche a discapito della qualità”, ha spiegato il leader dei FASK. “‘Come conchiglie’ è un pezzo importante, anche solo per il momento in cui si innesta, che no, non dipende solo dal dramma del Covid o dalla quarantena prolungata, ma in termini più ampi dalla caducità dell’esistenza umana in sé stessi. Avrò il mio guscio e sarà per sempre, perché l’ho costruito di musica”.