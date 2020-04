Evanescence e Within Temptation, posticipata a settembre la data di Milano

A causa dell’emergenza Coronavirus, le date europee del "Worlds Collide Tour" - il tour congiunto della band capitanata da Amy Lee e dei Within Temptation - sono posticipate. La tappa italiana della tournée, che avrebbe visto gli Evanescence e il gruppo guidato da Sharon den Adel andare in scena a Milano il prossimo 14 aprile, è rinviata a settembre. La formazione statunitense e quella olandese saranno in concerto al Forum di Assago (Milano) il 29 settembre.

Vivo Concerti, tramite comunicato stampa, ha informato che i biglietti e i vip pack precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Il costo dei biglietti - ancora disponibili su TicketOne e presso i punti vendita abituali - compreso di diritti di prevendita, è di 69 euro per il parterre in piedi e il primo anello numerato, 80,50 euro per la tribuna parterre e il primo anello tribuna gold e di 57,50 per il secondo anello numerato.

La nota stampa informa inoltre che gli Evanescence - che hanno pubblicato il loro ultimo album, "Synthesis", nel 2017 - sono attualmente impegnati in studio per lavorare al loro nuovo disco, di cui verrà presentato questo mese un estratto. I Within Temptation, invece, hanno dato alle stampe la loro ultima fatica discografica, "Resist", nel 2019.