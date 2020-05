Peter Gabriel: dopo il vinile "Rated PG" esce anche in CD

Il 13 aprile 2019, in occasione del Record Store Day, Peter Gabriel pubblicò un album in vinile colorato a tiratura limitata intitolato “Rated PG”. Nel disco vi erano inclusi, per la prima volta, tutti i brani composti dall'ex Genesis per le colonne sonore dei film.

Il prossimo 12 giugno “Rated PG” verrà pubblicato in vinile nero e CD. Il disco è composto, come riporta loudersound.com, da 10 brani tra gli altri, “Taboo” con Nusrat Fateh Ali Khan da 'Natural Born Killers', “Nocturnal” da 'Loves Bites – Il morso dell'alba', “Down To Earth” dal film d'animazione 'Wall-E' e “Everybird” dall'altro film d'animazione 'Birds Like Us'.

Parlando di questa raccolta, Peter Gabriel ha dichiarato:

“Ho sempre amato il cinema in ogni possibilità che mi è stata offerta di lavorare sono entrato in buoni progetti cinematografici con buoni registi. Questo album è un mix di canzoni che sono state scritte specificatamente per film e canzoni già esistenti che hanno trovato un posto appropriato in una storia. Di conseguenza, esiste un mix di stili e stati d'animo diversi.”