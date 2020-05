Tom Jones dal vivo in Italia nell'estate 2021

Il cantante gallese Tom Jones, che il prossimo 7 giugno compirà 80 anni, ha annunciato che i suoi concerti previsti nel 2020 sono stati spostati al 2021 "per garantire la protezione dei fan, della mia crew e di tutti coloro che lavorano a sostegno degli spettacoli".

Sui suoi social network, Jones ha scritto:

"Mi dispiace davvero dovervi informare che i miei spettacoli programmati per questa estate hanno dovuto essere posticipati al prossimo anno. Come probabilmente saprete, le esibizioni pubbliche purtroppo non si possono svolgere normalmente per quasi tutti coloro che lavorano nella musica e nell'intrattenimento".

Il tour europeo di Tom Jones avrà inizio il 19 maggio 2021 dalla città di Siegen, in Germania, e si concluderà il 15 agosto in Gran Bretagna. Il maturo performer si esibirà anche in Italia, il 13 luglio a Perugia, nell'ambito della rassegna Umbria Jazz Festival.