Project VT-E: il giradischi verticale che sorprende

La passeggiata di Vinyl, nel mondo dei giradischi continua, questa volta con un modello dal look se non altro decisamente inedito.

L’azienda Pro-Ject Audiosystems – fondata nel 1991 da Heinz Lichtenegger e con sede a Mistelbach, in Austria – ha infatti sviluppato una linea di giradischi verticali (che poggiano, dunque, su una delle facce lunghe dell’hardware, quella che normalmente risulta frontale), battezzata VT-E, con due modelli in catalogo. Certo, l’idea non è una novità, visto che esistono in commercio giradischi verticali (ad esempio i Technics SL-7, SL-10 e SL-15, ma anche modelli di Amstrad, Sony e Sharp) da oltre 30 anni. Vero è anche, però, che non sono molto diffusi.

Il Pro-Ject VT-E

Oggi andremo a curiosare fra le caratteristiche e le feature del Pro-Ject VT-E. Realizzato partendo dai giradischi della linea Elemental di Pro-Ject, il VT-E è caratterizzato da una linea minimalista molto sobria con hardware a base triangolare in MDF (anche il piatto è dello stesso materiale).

CONTINUA A LEGGERE TUTTO SUL VT-E (SPECIFICHE, PREZZO, CARATTERISTICHE) SU DEAGOSTINIVINYL.COM