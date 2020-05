Groove Armada: esce il singolo "Get Out On The Dancefloor"

A dieci anni di distanza dall'album “Black Light”, Tom Findlay e Andy Cato, ovvero i Groove Armada, pubblicano il singolo “Get Out On The Dancefloor”, anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate.

A dar loro manforte in “Get Out On The Dancefloor” c'è Nick Littlemore, (Empire Of The Sun, Pnau), già partner del duo in “Black Light”. Dichiara Andy Cato:

“Mentre ascoltavo le parti di Nick, mi sono reso conto dell'ottimo materiale su cui lavorare, serviva solo tempo per riordinarlo. Dopo aver trovato la frase 'Get Out On The Dancefloor' ci è sembrato tutto molto attraente. Inserire la musica sotto è stato semplicissimo!”.



Dice ancora Cato:

"Viviamo lo studio di registrazione in modo molto intenso, ci divertiamo. È come se tutto il resto del mondo si spegnesse e noi due trasformassimo le nostre idee in realtà. È puro divertimento e lo è sempre stato. La cosa fondamentale è che ci piace passare del tempo insieme facendo musica".

Tom Findlay aggiunge: