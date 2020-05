Sia, una canzone scritta con Dua Lipa per raccogliere fondi: ascolta

Sia ha pubblicato una nuova canzone, “Saved my life”, scritta dalla stessa cantautrice australiana insieme a Dua Lipa e Greg Kurstin - quest’ultimo anche produttore del brano. I proventi del nuovo singolo della voce di “Chandelier” saranno devoluti all’organizzazione Americares e CORE Response per sostenere i loro sforzi durante questo periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus.

Sia Kate Isobelle Furler - questo il nome all’anagrafe della cantautrice australiana - ha presentato “Saved my life” in anteprima lo scorso 1 maggio, a margine dell’evento organizzato dalla fondazione Americares e trasmesso in streaming. Il contributo di Sia è disponibile al video riportato di seguito a 59 minuti e 19 secondi.

Ecco “Saved my life”, il nuovo brano della cantautrice australiana che lo scorso gennaio ha pubblicato il singolo “Original”, tratto dalla colonna sonora del film “Dolittle”: