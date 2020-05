Giradischi ION Audio Mustang LP: per chi ama musica e motori

Continua la carrellata di Vinyl sul mondo dei giradischi. Questa volta vi segnaliamo un prodotto particolare, realizzato dall’azienda statunitense ION Audio (con sede nel Rhode Island), che strizza l’occhio agli amanti del vintage e delle auto.

Il Mustang LP – questo il nome del giradischi – è infatti studiato in modo da riprodurre in parte il cruscotto delle Ford Mustang del 1965. La casa automobilistica Ford ha concesso, infatti, la licenza per creare questo speciale look.

Siamo in presenza di un giradischi portatile, completamente automatico e con trazione a cinghia, ma soprattutto con casse integrate.

CONTINUA A LEGGERE TUTTO SUL GIRADISCHI ION MUSTANG LP - CARATTERISTICHE E PREZZO - SU DEAGOSTINIVINYL.COM