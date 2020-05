Le parole del vinile: i termini generali – pt. 2/2

Il mondo del collezionismo del vinile è vasto e – specialmente se si è alle rime armi o non si mastica molto l’inglese – ricco di termini tecnici o sigle che a un primo impatto possono sembrare ostici. Ecco una miniguida-dizionario da tenere sottomano in caso di dubbi – continua dalla parte 1.

JB / juke-box edition

Dischi speciali per i juke-box in formato 45 giri (7″). Venivano usati appunto nei juke-box dei bar di tutto il mondo (graudalmente scomparsi negli anni ’90). Non hanno copertina o ne presentano di anonime, solitamente anche senza scritte. Di norma presentano due brani: uno per lato e di artisti differenti (a volte anche di generi molto distanti). Le edizioni più ricercate dai collezionisti sono complete di strip, o sticker, ovvero il cartellino con i titoli delle canzoni che veniva esposto sul selettore brani del juke-box.

LP / long llaying

Disco da 12″, solitamente a 33. A partire dalla fine degli anni ’60 è il formato standard della musica pop e rock. Può essere simgolo (LP), doppio (2LP), triplo (3LP) – fino ad arrivare a numeri più alti, ma decisamente poco comuni.

