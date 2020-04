Le brevi di oggi, 30 aprile: Elisa, Colapesce, Marina Rei, Lucio Leoni, King Crimson, Pupo

View this post on Instagram

Andrà tutto bene. Ecco, io ve l’ho già detto a parole mie, anzi a parole nostre, mie e di Tommy, e vostre sopratutto, quindi nostre! Ma queste parole non sono che un'eco che parte da molto più lontano, profumano di cocco e di mare, di onestà e denuncia mescolati sapientemente all’ingrediente più difficile da mettere nella musica senza sembrare superficiali, o banali... la positività. Quella più profonda, che viene dalla saggezza, dalla vera voglia di vivere e di trasmetterla. A Bob che ci ha lasciato così tanta bellezza... Che onore gigantesco per me omaggiarlo con questa canzone che ho ascoltato e riascoltato all’infinito!!! Questa non è solo una canzone ma è una filosofia di vita. ⠀ Every little thing is gonna be alright! Long Live The King! For eternity! Jah! Rastafari! 🙌🏻🙌🏾🙌🏿🙌🏽🙌 O N E L O V E ⠀ . “Three Little Birds" è fuori ovunque @djshablo ❤️🙏🏻 @islandrecords_it #threelittlebirds #islandpresents #bobmarley75