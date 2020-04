Post Malone: il tributo ai Nirvana raccoglie 4,3 milioni. E convince Krist Novoselic

Lo scorso venerdì Post Malone, 24enne rapper newyorkese che da un paio d'anni domina le classifiche internazionali, ha tenuto un live benefico nelle stanze della sua villa nello Utah per omaggiare Kurt Cobain e i Nirvana. Accompagnato da musicisti come il batterista dei Blink-182 Travis Barker, il bassista Brian Lee e il chitarrista Nick Mack, disposti in tre angoli diversi della casa, Post Malone ha fatto ascoltare le sue versioni di alcuni classici della band simbolo del grunge, da "Come as you are" a "In bloom", passando per "Lithium" e "Breed", per raccogliere fondi a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al coronavirus.

In molti hanno deciso di donare guardando in diretta il concerto, lungo un'ora e mezza: già dopo un'ora di show, Malone aveva raccolto 1 milione di dollari (circa 920mila euro). Ma le donazioni sono ancora aperte, sotto al video della performance su YouTube e ad oggi il rapper è riuscito a raccogliere ben 4,3 milioni di dollari.

Il tributo ha ricevuto peraltro recensioni entusiastiche, come quella di chi i Nirvana li conosceva molto bene: Krist Novoselic, che nella band suonava il basso, ha fatto sapere via social di aver molto apprezzato lo show e di aver cercato di trattenere le emozioni per tutta la durata del concerto.