Francesco Guccini modifica ‘Bella ciao’ ed è polemica politica

Oggi, 25 aprile, Francesco Guccini ha partecipato all’evento “Io resto libero”, un’alternativa alle tradizionali manifestazioni per la Liberazione promossa da Renzo Piano e Carlin Petrini che ha raccolto i contributi di diversi volti. Tra questi, quello del cantautore emiliano, che in un video ha proposto una versione con testo modificato di “Bella ciao”, che ha finito per suscitare l’ira di coloro che sono finiti nella satira del Maestrone. Canta Guccini: “Stamattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. C'era Salvini, con Berlusconi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, con i fasci della Meloni, che vorrebbero ritornar. Ma noi faremo la Resistenza, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, noi faremo la Resistenza, come fecero i partigian. Oh partigiano, portali via, come il 25 april".

Sebbene non sia la prima volta che la voce di “L’avvelenata” attinge alla tradizione popolare in modo umoristico – “Opera buffa”, quinto album di Guccini, ne è un buon esempio, con brani come “La fiera di San Lazzaro”, che gioca con la filastrocca bolognese sul mercato del paesino di San Lazzaro di Savena – alcuni dei politici citati si sono fatti sentire. Giorgia Meloni, alla guida di Fratelli d’Italia, ha infatti definito le parole di Guccini “istigazione all’odio”. Scrive, tra le altre cose, la Meloni su Twitter: “Cosa intende Guccini quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la "resistenza come i partigiani"? Che dovrebbero farci processi sommari e appenderci testa in giù?”.