Pearl Jam, sulla Apple TV arriva la 'Visual Gigaton Experience': ma cos'è?

Non potranno girare il mondo con il tour legato al loro nuovo album "Gigaton", così i Pearl Jam si sono inventati un modo alternativo per permettere ai loro fan di ascoltare il disco. Certo, un concerto dal vivo è pur sempre un concerto dal vivo, e nulla potrà mai sostituire i live: la "Gigaton Visual Experience" - così come è stato battezzato il progetto, che sarà disponibile su Apple TV a partire da domani, venerdì 24 aprile - vuole semplicemente essere un modo per far vivere ai fan di Eddie Vedder e soci la loro musica in modo diverso. Ma di cosa si tratta?

La "Gigaton Visual Experience", stando a quanto si legge nel comunicato stampa, è un'esperienza che "farà vivere l'album attraverso audio coinvolgente e qualità dell'immagine estremamente vivida". Un video musicale con un'immagine 4K? Più o meno.

La "Gigaton Visual Experience" sarà gratuita per sette giorni sulla Apple TV: poi sarà disponibile per l'acquisto o per il noleggio. Il produttore di "Gigaton", Josh Evans, ha commentato:

"Sono entusiasta che i fan siano in grado di immergersi nel suono e di di ascoltare la profondità e i vari strati di queste canzoni. È davvero un modo unico di vivere questo album".

La band aveva inizialmente in programma di proiettare la "Gigaton Visual Experience" nelle sale cinematografiche in concomitanza con l'uscita dell'album, ma poi l'emergenza coronavirus ha spinto i Pearl Jam a rivedere i loro piani.