Salmo, il concerto a San Siro rinviato al 2021. E il rapper lancia un appello

Con una serie di video pubblicati sulle sue Instagram Stories, Salmo ha fatto sapere ai suoi fan che il concerto in programma allo stadio San Siro di Milano per il prossimo 14 giugno - il live che avrebbe segnato il suo debutto sul palco della Scala del Calcio - è rinviato all'estate del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Rimandato di conseguenza anche il concerto in programma allo Stadio Comunale di Bibione il 9 giugno, sorta di anticipazione dello show milanese del rapper sardo.

Su Instagram Salmo, dando la notizia dello slittamento del concerto, ne ha approfittato per lanciare un appello ai suoi colleghi: "Uniamoci, inventiamoci qualcosa, per favore", ha detto il rapper. Spendendo anche qualche parola sui tanti lavoratori coinvolti nella realizzazione dei suoi concerti:

"È arrivato il momento di parlare di una cosa molto molto seria. Cioè i live, il tour, San Siro, lo stadio. Fino al 2021 non ci sarà nessun live, nessun intrattenimento dal vivo. Così dicono, anche se ne dubito. Quindi lo stadio verrà, mi dispiace dirvelo, spostato all'estate 2021. Perché gli stadi si possono fare d'estate e il concerto dovremmo farlo questo 14 giugno, ma è impossibile, non ce lo permettono. Ci inventeremo qualcosa di sicuro. La cosa che mi da molto fastidio è che per molti i live i concerti non sono così importanti. È sbagliato perché è un lavoro, ragazzi, un lavoro come tanti altri, come fare il commesso, il parrucchiere, il calzolaio o il Capo dello Stato. È uguale. non è una gara a chi ha lavoro è più figo. Il lavoro è lavoro e va rispettato. Io ho 50 persone che lavorano per me ed è uguale per i miei colleghi. Anzi c'è chi ne ha di più, 100-150. Che facciamo? Senza il nostro tour, senza la musica dal vivo queste persone non lavorano. Io non voglio lasciare nella merda le persone che hanno creduto in me e che hanno lavorato per me. Io potrei fare l'ipocrita e non fare un cazzo per i prossimi quattro anni, ma non è giusto. Quindi uniamoci, inventiamoci qualcosa, per favore".