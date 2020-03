Concerti, Salmo: il ‘Playlist world tour 2020’ è posticipato in autunno

Il “Playlist world tour 2020” del rapper sardo - che tra il mese di marzo e aprile avrebbe dovuto esibirsi in diverse città d’Europa e degli Stati Uniti - è stato posticipato al prossimo autunno in ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L’organizzatore degli eventi Vivo Concerti ha informato tramite un comunicato stampa le nuove date del tour dei Salmo che prenderà il via il 9 ottobre da Miami, dopo i live del rapper di “90Min” in programma il 9 giugno presso lo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) e il 14 giugno presso lo Stadio di San Siro di Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Ecco il calendario con le date aggiornate:

Venerdì 9 ottobre 2020 || MIAMI @Blackbird Ordinary

Lunedì 12 ottobre 2020 || NEW YORK @Le Poisson Rouge

Mercoledì 14 ottobre 2020 || LOS ANGELES @Whisky a go-go

Venerdì 23 ottobre 2020 || LOSANNA @Les Docks

Sabato 24 ottobre 2020 || ZURIGO @Club Plaza

Lunedì 26 ottobre 2020 || MADRID@ But

Martedì 27 ottobre 2020 || BARCELLONA @Razzmatazz 2

Giovedì 29 ottobre 2020 || PARIGI @Cafè de la Danse

Mercoledì 4 novembre 2020 || LUSSEMBURGO @Rockhal Club

Giovedì 5 novembre 2020 || BRUXELLES @La Madeleine

Domenica 8 novembre 2020 || AMSTERDAM @Melkweg

Lunedì 9 novembre 2020 || LONDRA @O2 Forum Kentish Town

Giovedì 12 novembre 2020 || STOCCARDA @Proton

Martedì 17 novembre 2020 || AMBURGO @ Knust

Sabato 21 novembre 2020 || LUGANO @Padiglione Conza

Lunedì 30 novembre 2020 || MONACO @Technikum

Lo scorso 6 dicembre Salmo - che recentemente, oltre ad aver aderito alla all'iniziativa benefica nata per raccogliere fondi da devolvere all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ha pubblicato un brano intitolato “Nuovo Rinascimento” - ha dato alle stampe l’album dal vivo “Playlist live” (leggi qui la nostra recensione), che presenta una selezione di brani eseguiti dal vivo durante la tournée a supporto del disco “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018.