I concerti di "Vinyl": Eagles @ The Capital Center, 1977

GUARDA IL CONCERTO DEGLI EAGLES AL CAPITAL CENTRE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Il capitolo numero 18 della nostra carrellata dal vivo è il concerto tenuto dagli Eagles al Capital Centre di Washington D.C. nel marzo 1977. Due serate nell'ambito del tour promozionale del leggendario Hotel California, quinto album in studio della band di Los Angeles pubblicato nel 1976.

Non a caso il concerto si apre esattamente come il disco, con Hotel California (cantata da Don Henley) e New Kid in Town (con Glenn Frey alla voce).

Frey, scomparso nel 2016, definì il loro quinto LP "lo zenith degli Eagles", tant'è che ancora oggi Hotel California rimane uno degli album più venduti di sempre, superando i 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la metà delle quali nei soli Stati Uniti.

CONTINUA A LEGGERE E GUARDA IL VIDEO SU DEAGOSTINIVINYL.COM