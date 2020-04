Giradischi Rega Planar 1: entry level con poca spesa e molta resa

Trenta secondi per installarlo ed è pronto: Rega, partendo dal pluripremiato RP1, ha realizzato un nuovo giradischi nella gamma entry level. Planar 1 può suonare già pochi istanti dopo averlo tirato fuori dalla scatola, grazie alla regolazione preimpostata del bias.

Le caratteristiche principali di questo prodotto sono date dalla qualità del suono, dalla durata e dalla stabilità nel tempo.

Planar 1 è dotato di un braccio RB110 con cuscinetti a tolleranza zero in grado di garantire anche il minimo attrito e testina Rega Carbon.

Il motore sincrono a 24v, una nuova scheda PCB e la puleggia in alluminio consentono di ridurre il rumore di fondo e migliorare la stabilità di rotazione.

