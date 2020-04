Phonocut, il giradischi che registra i dischi

E' partita una campagna di crowdfunding per finanziare la commercializzazione di Phonocut. Cosa è Phonocut? Semplice, si tratta di un'idea decisamente non nuova, ma intrigante - ossia un giradischi che registra i vinili.

La campagna Kickstarter, iniziata con un obiettivo di 199.999 euro ha avuto un grande successo. I contributi - nel momento in cui scriviamo - hanno sfondato il tetto dei 458.600 euro e il nuovo obiettivo è arrivare a 500.000 (non manca molto in effetti).

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM