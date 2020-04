El Chunko, il giradischi di cemento e vetro

Design, minimalismo e materiali inusuali per un giradischi decisamente fuori dagli schemi più battuti nell’universo dell’audiofilia e dell’hi-fi.

Questa è la scommessa di casa Audiowood che con El Chunko si allontana dai consueti materiali naturali: è, infatti, costruito in cemento e vetro. Il giradischi implementa componenti Rega – incluso un braccio RB220 con testina in carbonio e piatto in vetro.

Ogni El Chunko è un pezzo unico, fabbricato a mano, con una base solida creata in modo da garantire una stabilizzazione ottimale, per una riproduzione dei dischi senza disturbi e vibrazioni.

