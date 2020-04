"Happy" di Pharrell è la canzone più suonata degli anni Dieci

"Happy", la canzone di Pharrell Williams pubblicata nel 2013 è stata la canzone più suonata da radio e televisioni degli anni Dieci nel Regno Unito. Dietro la hit del musicista statunitense, in questa particolare classifica, si piazzano, al secondo posto, la cantautrice londinese Adele con la sua "Rolling In The Deep" pubblicata nel 2010, e "Moves Like Jagger" dei Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, uscita come singolo nel 2011.

Il DJ della BBC Scott Mills, che presenterà lo speciale 'Most Played Songs of the Decade', ha dichiarato:

"Ogni singola melodia che suoneremo in questo spettacolo è un successo assoluto che conoscete e amate e di cui avete imparato ogni parola negli ultimi 10 anni e suonerò per intero tutta la Top 40. Quindi preparatevi a cantare. Io lo farò sicuramente, ma per fortuna fuori onda.”

Il brano “Happy” venne pubblicato nel novembre 2013 come primo singolo del secondo album di Pharrell “G I R L” (leggi qui la nostra recensione), uscito nel marzo 2014.

