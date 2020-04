Giradischi di lusso e dove trovarli: R-evolution Meteor – Stealth

R-evolution Meteor – Stealth è un giradischi - per parafrasare il Paolo Villaggio della golden age - da "sogni mostruosamente proibiti".

Di sicuro non è il classico elemento da impianto "medio", insomma di quelli presenti in tutte le case degli appassionati di vinile senza particolari pulsioni per l'audiofilia e l'hi-tech. Ma anche per gli amanti più hardcore dell'hi-fi è un oggetto di fascia molto elevata - praticamente un prodotto di lusso che non molti possono permettersi.

Questo giradischi prodotto dalla svizzera Audio Consulting è una vera opera d'arte.

