Queen, il duetto (a distanza) tra Brian May e l'italiana Federica Cardamone. Il video

Brian May, che come la quasi totalità dei cittadini europei è costretto a casa dai provvedimenti presi dai governi occidentali per arginare il contagio da Covid-19, nonostante la quarantena sa come tenersi occupato: dopo aver impartito lezioni a distanza ai suoi fan su come eseguire i brani più noti dei Queen, da qualche giorno a questa parte il chitarrista britannico si sta impegnando in duetti a distanza sulle note di alcuni tra gli episodi più noti della band un tempo capitanata da Freddie Mercury.

Tra i tanti ospiti delle session "in remoto" c'è stata anche una cantante nostra connazionale, Federica Cardamone, che basandosi su una traccia guida diffusa sul Web da May ha eseguito le versioni per chitarra e voce di "Love of my Life" e "We Are the Champions":

"Quando ho visto che Brian ci stava sfidando a jammare con lui non ho saputo resistere", ha spiegato la Cardamone sul proprio profilo Facebook: "Ho pubblicato questo video e mi sono svegliata la mattina dopo con il suo commento. E' stato un risveglio incredibile".

L'emergenza sanitaria da Coronavirus ha costretto i Queen a spostare la data originariamente prevista per il prossimo 23 maggio alla Unipol Arena di Bologna al 24 maggio del 2021, sempre presso il palazzetto del capoluogo emiliano: "Siamo davvero dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento dei nostri show in Europa, anche se questa notizia potrebbe non arrivare così inaspettata per i nostri fan, vista la situazione assurda in tutto il mondo", ha commentato al proposito lo stesso May, "Le scene incredibili che abbiamo visti ai nostri concerti solo un mese fa ora sembrano solo un sogno distante. Siamo stati davvero fortunati a riuscire a terminare quel tour, appena prima che quest’ondata ci travolgesse. So che anche molti dei nostri fan là fuori stanno vivendo simili sentimenti di incredulità e confusione".