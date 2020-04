Chi è Shiva, il rapper di 'Auto blu'

Benché da tempo familiare al pubblico più giovane, Andrea Arrigoni - questo il nome di Shiva all'anagrafe - con il suo ultimo singolo ha saputo conquistare anche la Generazione X, campionando "Blue (Da Ba Dee)", title track dell'omonimo album degli alfieri dell'italo dance Eiffel 65 che nel 1998 fu una hit mondiale.

Questo, tuttavia, è solo l'ultimo capitolo della carriera del cantante lombardo, nato a Legnano nel 1999: spinto a cimentarsi al microfono dal pop punk californiano Shiva debutta ad appena quindici anni con il brano autoprodotto "Cotard Delusion", che lo segnala al pubblico di nicchia facendolo notare dall'etichetta romana Honiro Label, che lo mette sotto contratto e nel 2017 pubblica il suo primop album, "Tempo anima".

Passa un anno e Shiva, sempre per la Honiro, pubblica il suo secondo album, "Solo", alla realizzazione del quale prendono parte, in veste di ospiti, Mostro, Serchi, Giaime, Oni One e Nerone:

Il 2019, il cantante, lo dedica alle collaborazioni con i colleghi, tra le quali spiccano quelle con Sfera Ebbasta su "Soldi in nero" e con Dani Faiv su "Walzer walzer" (brano incluso in "Machete Mixtape"), pur riuscendo a pubblicare i due singoli, di buon successo, "Mon fre" e "Bossoli":

Lo scorso 31 gennaio Shiva ha pubblicato l'EP "Routine", alla registrazione del quale ha contribuito - sul brano "Calmo" - il collega Tha Supreme: