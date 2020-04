Elisa e Tommaso Paradiso: ascolta ‘Andrà tutto bene’, contro il Coronavirus

“Guardarsi negli occhi per poi dire: andrà tutto bene”, cantano Elisa e Tommaso Paradiso nel testo della canzone “Andrà tutto bene”, il loro antidoto alla paura per il Coronavirus. La cantautrice di Monfalcone e il già frontman dei Thegiornalisti hanno pubblicato il brano che, come precedentemente annunciato, hanno scritto insieme in diretta su Instagram, coinvolgendo direttamente i loro fan che hanno avuto l’opportunità di suggerire parole e versi.

“Con super emozione e orgoglio e sperando che questa canzone vi faccia tanta buona compagnia eccoci qua: andrà tutto bene!”, ha scritto la cantautrice sui social annunciando l’uscita di “Andrà tutto bene”, che è possibile ascoltare nel video riportato di seguito.