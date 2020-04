Steve Wynn suona i Dream Syndicate in diretta su Rockol per #IoSuonoDaCasa

Venerdì 10 aprile i Dream Syndicate pubblicano "The universe inside", il terzo album in tre anni dopo la reunion; “How Did I Find Myself Here?” (2017), e “These Times” (2019). E che album: un viaggio psichedelico, con lunghe suite chitarristiche frutto di jam in studio: "In questo disco succedono cose meravigliose frutto dell'immprovvisazione e del 'buona-la-prima", racconta Steve Wynn, mente del gruppo californiano.

E proprio Steve lo presenterà in maniera esclusiva per Rockol, con una performance in diretta sulla nostra pagina Facebook: giovedì 9 alle 18.30, per la rassegna #IoSuonoDaCasa. Dalla sua casa di New York Steve Wynn rivisiterà in chiave acustica il repertorio della band, per #IoSuonoDaCasa.

"Mi manca andare tour ed è difficile sapere quando sarò in grado di farlo di nuovo", ci racconta Steve. "Mi mancano non solo il viaggio e l'avventura e la possibilità di suonare sul palco tutte le sere, ma anche la connessione con i fan, condividendo un'esperienza musicale in tempo reale insieme. Questi spettacoli dal vivo sui social media sono un buon modo per colmare il divario fino a quando non saremo tutti insieme. C'è quella stessa bella sensazione di camminare su un filo e chiedersi come o se si arriva dall'altra parte. Le sfide sono diverse ora: la mia connessione Internet reggerà? il mio iPad cadrà a terra? Il bambino nell'appartamento al piano di sotto inizierà a piangere?

Ma riesco ancora ad avere la fretta di suonare musica per un pubblico e sapendo che il momento sarà unico, sorprendente e non potrà mai più ripetersi allo stesso modo. Fino a quando non sono su un furgone, sulla strada, su un palco, in un club, questa è la cosa migliore da fare. Ee è un concerto che tutti nel mondo possono vedere contemporaneamente.

Vedete? Una porta si chiude e un'altra si apre. Come sempre".

Appuntamento quindi a giovedì alle 18.30, sulla pagina Facebook di Rockol come dice Steve: "Dal mio universo interiore al vostro"

La performance fa parte di #iosuonodacasa, che si propone di sollecitare e raccogliere microdonazioni, via sms, da parte degli spettatori dei concerti "domestici" degli artisti.

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ha concesso a #iosuonodacasa l'utilizzo del proprio numero solidale 45527, che a partire da sabato 14 marzo raccoglierà donazioni via telefono (anche con l’hashtag #iodonodacasa).

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali – altre compagnie potranno aggiungersi in seguito. Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.