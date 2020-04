Clannad, la data italiana del tour d’addio è posticipata al 2021

In ottemperanza ai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, la tappa italiana del tour di addio dei Clannad - originariamente in programma il 26 maggio, - è rinviata al prossimo anno. La band irlandese porterà la sua musica nel nostro Paese il 27 aprile 2021 e andrà in scena presso il Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO).

I biglietti precedentemente acquistati, fa sapere Barley Arts, rimarranno validi per il nuovo concerto e i titoli d’ingresso sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita abituali. Il prezzo dei biglietti, esclusi i diritti di prevendita, è di 40 euro per il posto poltronissima numerata, 35 euro per la poltrona numerata e 25 euro per la galleria numerata.

Tramite comunicato stampa, la voce dei Clannad Moya Brennan ha fatto sapere:

“Nelle ultime settimane stiamo vivendo uno sconvolgimento senza precedenti a causa della diffusione globale del virus COVID-19, e il risultato è che l’industria musicale sta subendo gravi danni. In ogni caso vogliamo rassicurare tutti i nostri fan e amici in tutti il mondo che ci impegneremo al 100% per completare il nostro Farewell Tour.”

Il membro fondatore Pól Brennan ha aggiunto:

“Siamo davvero felici che i promoter e il nostro agente in particolare siano riusciti nell’impresa titanica di riprogrammare l’intero tour europeo in appena due settimane. Non vediamo l’orda di portare In A Lifetime – The Farewell Tour in Europa tra marzo e aprile 2021 e adempiere ai nostri doveri nei riguardi dei numerosissimi fan dei Clannad, e dare a loro un caloroso addio.”

La formazione irlandese ha dato alle stampe il suo album di debutto, "Clannad", nel 1973. L’ultima prova sulla lunga distanza dei Clannad è “Nádúr”, uscito nel 2013.