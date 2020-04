Le brevi di oggi, 2 aprile: Achille Lauro, Fiona Apple

In un'intervista concessa a "La Repubblica" Achille Lauro offre un'anteprima di quello che sarà il suo nuovo singolo dopo "Me ne frego", la canzone presentata in gara all'ultimo Festival di Sanremo. L'artista romano pubblicherà domani, venerdì 3 aprile, "16 marzo": "È l'upgrade di tutto quello che ho fatto finora, un biglietto da visita per il futuro. Ho seguito una visione precisa: un testo per tutti, per una volta senza fare il maniaco della parola, tipo il Vasco di 'Siamo soli', una frase che potrebbe dire chiunque, ma detta da lui... '16 marzo' è un po' così, meno poetica, più diretta, come una verità sentita". Non c'è un album in cantiere, ma - dice Lauro - "sto lavorando a 40-50 pezzi insieme, ho praticamente tre dischi, non so, deciderò man mano, cambia solo il modo di calendarizzare il tutto, il fatto è che non saprei neanche dare un'etichetta a quello che sto facendo, per mesi ho accumulato un mare di roba".

Fiona Apple ha reso nota la data d'uscita del suo nuovo album, "Fetch the bolt cutters": il disco uscirà il prossimo 17 aprile. È il primo album in studio della cantautrice in sette anni: il precedente, "The Idler wheel", uscì nel 2012.