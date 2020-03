Pro-Ject Signature 12: giradischi da sogno

La trazione a cinghia, la sospensione magnetica e i materiali altamente sofisticati posizionano questo giradischi al vertice della categoria, pronto a confrontarsi con i marchi big dell’audiofilia più spinta.

Lo contraddistingue però il fatto di essere prodotto da un marchio assolutamente popolare, nel senso qui di pop e non cheap, da anni leader nel mercato dei giradischi più diffusi, belli e affidabili, da sempre alla portata di tutti gli appassionati anche come prezzo.

Qui però la Pro-Ject punta in alto: la base antirisonante in composito, la trazione a cinghia Flywheel, il piatto con struttura in acciaio disaccoppiato magneticamente, il cuscinetto invertito in ceramica, il sistema di sospensione magnetica del sub-chassis, il motore silenziosissimo con sistema di controllo LCD.

