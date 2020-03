Michael Stipe, una canzone con Aaron Dessner: il demo di ‘No Time for Love Like Now’

Il frontman dei R.E.M. ha messo a disposizione ieri, via YouTube, il demo di una nuova canzone, dal titolo “No Time for Love Like Now”, realizzata da Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner dei National. Nel video che accompagna la traccia si vede il cantante della Georgia interpretare il brano guardando in camera, all’interno di una stanza verde. Si legge nella presentazione di “No Time for Love Like Now”: “Primo take! Una canzone con Aaron Dessner. Questo è il demo del brano. Facendo riecheggiare l’amore xxx Michael”.

La voce della band di Athens che nel 2011 ha lasciato le scene sta facendo sentire la sua presenza nei giorni difficili che il mondo intero, e alcune nazioni in particolare, stanno attraversando per la pandemia di Covid-19 in corso, cantando nei giorni scorsi via social il brano dei R.E.M. “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” e rivolgendo, prima ancora, attraverso un post pubblicato dal manager della band Bertis Down, un pensiero ai fan italiani, alle prese con le dure conseguenze dell’emergenza sanitaria, della band di “Nightswimming”.

Nei mesi scorsi Michael Stipe ha condiviso i due singoli solisti “Your Capricious Soul”, prima, e “Drive to the Ocean”, poi. Negli anni passati l’artista ha collaborato, ad esempio, con il leader dei Coldplay Chris Martin per il brano “In the Sun” e con l’ex Hole e vedova di Kurt Cobain Courtney Love per il brano “Rio Grande”.

Aaron Dessner è il principale autore, insieme al frontman Matt Berninger, dei National, band all’interno della quale il produttore e polistrumentista suona chitarra, basso, tastiere, armonica e mandola. Dessner è anche co-fondatore dei Big Red Machine insieme a Justin Vernon (Bon Iver).