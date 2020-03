Marcus Mumford e i Major Lazer insieme per ‘Lay your head on me’: ascolta

“Lay your head on me” è il titolo del brano nato dalla collaborazione tra il frontman dei Mumford & Sons e i Major Lazer. La nuova canzone di Marcus Mumford e il trio formato da Diplo, Walshy Fire e Ape Drums che, in fase di scrittura, hanno coinvolto anche la cantante danese MØ.

Recentemente Marcus Mumford - che con il suo gruppo è discograficamente fermo a “Delta” (leggi qui la nostra recensione) del 2018 - ha raccontato, a margine di un’intervista per il magazine statunitense Rolling Stone, di essere pronto per lavorare a un album solista e si è detto “elettrizzato” all'idea di poter collaborare con altri musicisti.

Lo scorso 20 marzo è stata pubblicata la cover del brano “You’ll never walk alone”, eseguita soltanto con pianoforte e voce dal frontman dei Mumford & Sons. I proventi della canzone saranno interamente devoluti alla Grenfell Foundation e all'associazione War Child UK.