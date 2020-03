Marcus Mumford è pronto per pubblicare un album solista

I Mumford & Sons si sono dati l'un l'altro il 'liberi tutti' per poter lavorare a progetti al di fuori della band. Il frontman della band Marcus Mumford, è 'elettrizzato' all'idea di poter collaborare con altri musicisti.

Parlando con il magazine statunitense Rolling Stone, chiestogli se avesse in progetto di fare un album solista, Marcus ha replicato:

''Ci siamo dati a vicenda la benedizione di fare quanto ci sembra creativo. L'idea di scrivere insieme non mi spaventa affatto. È abbastanza attraente. Mi sento come se avessi un sacco di cose da fare con i miei strumenti e il mio materiale, quindi sono entusiasta di impegnarmi in quella cosa il prossimo anno.''

Agli inizi della sua carriera Marcus Mumford suonava la batteria per altri artisti, tra gli altri, Laura Marling, Adele, Noah and the Whale, ma avrebbe voluto anche suonare la chitarra, dice:

“Sei un po' nervoso perché potresti passare a suonare la chitarra. Ma vuoi anche che accada. C'era sempre un mix tra l'adrenalina e la paura. E vivo ancora lì.”

Sul rapporto tra i compagni della band dichiara: “Chiunque inizia a prendersi troppo sul serio, lo buttiamo un po' giù." E invece sul come la band inglese vede l'esperienza del concerto, dichiara: