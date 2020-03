Jackson Browne, ascolta il nuovo brano 'A Little Too Soon to Say'

In autoquarantena nella sua abitazione di Los Angeles dopo essere stato trovato positivo al Covid-19, Jackson Browne ha fatto debuttare il Rete "A Little Too Soon to Say", brano che anticipa la pubblicazione del nuovo album dell'artista di "These Days", che verrà spedito nei negozi il prossimo 9 ottobre.





Come ha spiegato lo stesso artista all'edizione statunitense di Rolling Stone, la canzone è stata ispirata "dalle giovani generazioni, come gli studenti di Parkland, Greta Thunberg, e tutti i giovani che sono sempre stati molto schierati, dicendo: 'Non state facendo nulla per cambiare il destino di questo pianeta: che casino scaricherai sulla prossima generazione e su quelle future?".

Riguardo le sue attuali condizioni di salute, Browne ha spiegato: "I miei sintomi sono piuttosto lievi, quindi non ho bisogno di alcun tipo di trattamento e certamente non di ricovero o qualcosa del genere. (...) Non ho stretto la mano o abbracciato nessuno, ma sono stato in spazi ristretti con altri, respirando la loro stessa aria. Stanno eseguendo delle analisi ai microfoni, ma qualcuno del mio staff l'ha preso. Per quanto ne so, l'ha preso da me. Avrei potuto prenderlo da uno dei miei collaboratori che ce l'ha, o lui avrebbe potuto prenderlo da me. Non lo so".