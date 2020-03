Jackson Browne positivo al test per il Coronavirus

Il cantautore statunitense Jackson Browne è positivo al test del Coronavirus. La voce di “Doctor my eyes”, attualmente in convalescenza presso la sua abitazione a Los Angeles, l’ha dichiarato alla rivista statunitense Rolling Stone a cui ha raccontato: “Non appena ho avuto una po’ di tosse e la febbre, ho fatto il test per Covid-19.”

Il 71enne cantautore - che nel 2004 è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, istituzione che proprio ieri, 25 marzo, ha comunicato la nuova data della cerimonia di induzione, precedentemente sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus - ha poi raccontato: “I miei sintomi sono piuttosto lievi, quindi non ho bisogno di alcun tipo di trattamento e, certamente, non di ricovero o qualcosa del genere.”

Browne, non essendo sicuro di come e dove abbia contratto il virus, ha spiegato di sospettare che il contagio sia collegato al suo recente viaggio a New York per l’evento annuale di beneficenza Love Rocks NYC a cui hanno partecipato anche, tra gli altri, Cyndi Lauper, Dave Matthews, Warren Haynes, Susan Tedeschi e Derek Trucks.

“Molte persone che hanno contratto il virus non saranno testate. Non hanno sintomi ma potrebbero averlo e potrebbero trasmetterlo”, ha dichiarato a Rolling Stone il musicista nato nel 1948 a Heidelberg, in Germania. “Questo è quello che i lettori più giovani devono capire: hanno bisogno di prendere parte alla risposta globale per fermare la diffusione. Ciò significa non andare da nessuna parte, non avere contatti con nessuno e non vedere nessuno.”

Oltre ad aver sottolineato che è importante che i giovani capiscano che nessuno è immune dal contagio e che ognuno deve fare la sua parte adottando le giuste misure, Jackson Browne ha raccontato di essere in quarantena da 10 giorni e di trascorrere il proprio tempo in casa intrattenendo conversazioni con gli amici e i familiari, ascoltando musica, guardando spettacoli e informandosi sulla situazione attuale.