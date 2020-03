Rock and Roll Hall of Fame 2020, la cerimonia si terrà a novembre

Dopo il rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus, è stata annunciata la data in cui si terrà la cerimonia di induzione nella Rock and Roll Hall of Fame - originariamente in programma il 2 maggio al Public Auditorium di Cleveland (Ohio). La cerimonia - che quest’anno vedrà entrare a far parte dell’olimpo del rock i Doobie Brothers, i T. Rex, i Nine Inch Nails, i Depeche Mode, Whitney Houston e Notorious B.I.G - si terrà il prossimo 7 novembre e sarà trasmessa in diretta da HBO alle ore 20 nel fuso orario Eastern Time (in Italia sarà l’1 dell’8 novembre).

La notizia è stata riportata da Pitchfork, che ha citato come fonte un tweet pubblicato dal canale social di HBO PR, non più disponibile però.

“La nostra prima preoccupazione va alla salute e alla sicurezza dei partecipanti e degli artisti e ci stiamo adeguando alle indicazioni delle autorità statali e locali e al buon senso. Non vediamo l’ora di riprogrammare la cerimonia e la annunceremo appena possibile”, aveva fatto sapere il presidente dell’istituzione Joel Peresman lo scorso 12 marzo, annunciando la sospensione dell’evento.