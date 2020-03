Pearl Jam, “Gigaton”: la storia di “Superblood Wolfmoon”

È finalmente arrivato “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam. E’ il primo lavoro della band da sei anni e mezzo, ed è il più a fuoco da molto tempo a questa parte: un disco che unsice la sperimentazione al classico suono del gruppo di Seattle, rinfrescato dalla presenza di un nuovo produttore, Josh Evans (qua la nostra intervista) .12 canzoni che vanno dal rock alle ballate, con testi incredibilmente attuali, che parlano di resistenza in un mondo impazzito.

Ogni giorno Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, qua trovate lo speciale dedicato a "Gigaton". Qua invece la recensione completa del disco.

ASCOLTA/COMPRA ORA "GIGATON" DEI PEARL JAM

“Superblood Wolfmoon” è Il secondo singolo, questo scritto interamente da Eddie Vedder.

Già lo conoscete: intro di batteria secca, un riff di chitarra altrettanto incisivo, quindi la voce di Eddie Vedder entra cantando "Superblood wolfmoon took her away too soon” .

La canzone prosegue con un'urgenza che ricorda le prime cose della band, con un gran assolo di McCready a metà canzone, che anticipa la ripresa del riff iniziale. Vedder sottolinea ancora una volta il tema della reazione e del non perdere la speranza:

Don’t allow for hopelessness, focus on your focusness

I’ve been hoping that our hope dies last

I don’t know anything, I question everything

This life I love is going way to fast.