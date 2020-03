Ed O'Brien (Radiohead): "Penso di essere positivo al Coronavirus"

Il chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter dove afferma di avere "molto probabilmente" il coronavirus, poiché soffre di sintomi simili a quelli del Covid-19.

Scrive O'Brien:

“Molto probabilmente è il coronavirus. Ho perso il senso dell'olfatto e del gusto, ed è come una influenza. Sono di buonumore e sto meglio”.

E aggiunge:

“Non mi hanno fatto il test perché non è immediatamente disponibile e inoltre penso che i test siano più importanti e preziosi per le persone più vulnerabili nella nostra comunità. Mi aspetto un pieno recupero e ovviamente sono in autoisolamento”.

Sending love and strength EDX pic.twitter.com/tCAyzqMwkB — Ed O'Brien (@EOBOfficial) March 23, 2020

O'Brien non è il primo musicista ad essere – sempre che lo sia – positivo al Coronavirus. Qualche giorno fa anche il tastierista dei Bon Jovi David Bryan ha annunciato di essere positivo. Oltre a lui risultano positivi Andrew Watt, autore per Post Malone e Cardi B, e un membro della rock band australiana Ocean Grove. Purtroppo va riscontrata la morte, a causa del virus, del DJ di New Orleans Black N Mild.

Il prossimo 17 aprile Ed O'Brien, nascosto dall'alias EOB, pubblicherà il suo primo album solista intitolato "Earth".