Placido Domingo: 'Sono positivo al Coronavirus'

Il cantante spagnolo Placido Domingo, già fondatore insieme a Luciano Pavarotti e José Carreras del progetto Tre Tenori, è risultato positivo al Covid-19: a darne notizia è stato lo stesso settantanovenne artista madrilegno per mezzo di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook personale.

Nel post, pubblicato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo, Domingo scrive:

"Penso che sia mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Io e la mia famiglia siamo tutti in autoisolamento per tutto il tempo che sarà considerato necessario dal punto di vista medico. Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho accusato sintomi come febbre e tosse: ho deciso di fare il test, e il risultato è risultato positivo. Chiedo a tutti di stare estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavandoti spesso le mani, mantenendo almeno due metri di distanza dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire che il virus si diffonda. Soprattutto, restate a casa se potete. Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l'attuale crisi mondiale: in questo modo la speranza è di poter tornare alla nostra normale vita quotidiana molto presto. Vi preghiamo di seguire le linee guida e le normative dei vostri governi per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma tutta la vostra comunità"