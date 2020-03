Liam Gallagher, oggi in video streaming un’anteprima dell‘MTV Unplugged’

In attesa che l’“MTV Unplugged” di Liam Gallagher faccia il suo ingresso nel mercato il prossimo 24 aprile l’ex Oasis metterà a disposizione dei fan un primo estratto del live album, trasmettendo in video streaming su YouTube la sua esecuzione di “Gone”, registrata come gli altri brani presenti nell’album il 3 agosto scorso alla City Hall di Hull, nel nord-est dell’Inghilterra. La diretta è prevista alle 17 di questo pomeriggio, 19 marzo, ora italiana. Potete vederla qui:

Il live album acustico sarà pubblicato in formato CD, vinile, vinile colorato e digitale. “Gone” è il brano di chiusura dell’ultimo album del minore dei fratelli Gallagher, “Why Me? Why Not.”, uscito nel settembre dello scorso anno. Gli altri brani inseriti nella tracklist di “MTV Unplugged” sono “Wall of Glass”, “Some Might Say”, “Now That I Found You”, “One of Us”, “Stand by Me”, “Sad Song”, “Cast No Shadow”, “Once” e “Champagne Supernova”. L’ultimo live album pubblicato dal cantautore di Manchester è stato il disco “Acoustic Sessions” uscito a gennaio 2020.