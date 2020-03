Jova House Party, non è un concerto ma uno show

Non un concerto "da casa", come quelli trasmessi in diretta streaming dai cantanti che stanno consolando i fan dell'isolamento domiciliare di questi giorni entrando direttamente nelle loro case attraverso gli schermi di smartphone e tablet (qui il calendario aggiornato quotidianamente), ma molto di più. Un vero e proprio show che ogni giorno, nel primo pomeriggio, vede Jovanotti interagire non solo con i suoi follower, ma anche con amici e colleghi, invitati a partecipare alla lunga diretta, che si spinge oltre le tre ore. Per ammazzare il tempo e combattere la solitudine ai tempi del Coronavirus Jovanotti si è inventato un format, "Jova House Party" (il riferimento è al "Beach party" che la scorsa estate lo ha visto esibirsi dal vivo nelle principali spiagge italiane): l'appuntamento è ogni giorno sulla pagina Instagram ufficiale del cantautore, @lorenzojova, dove a partire dal primo pomeriggio - è lo stesso Lorenzo, al mattino, a comunicare l'orario d'inizio dello show, solitamente tra compreso fra le 14 e le 15 - comincia la diretta, all'insegna delle sorprese.

"Jova House Party" è uno show estemporaneo, che vuole intrattenere senza nessuna pretesa se non quella di offrire un'alternativa ai lunghi pomeriggi in casa e che non vuole essere inquadrato in determinati schemi. Anche la nascita del format è stata del tutto casuale: lo scorso mercoledì, 11 marzo, due giorni dopo la conferenza stampa che ha visto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciare misure ancora più restrittive per cercare di contenere la diffusione del virus, dichiarando di fatto il lockdown dell'Italia, Jovanotti si è collegato in diretta su Instagram per parlare di attualità ma anche per leggere estratti di qualche libro, suonare un po' di canzoni chitarra e voce (come "Questa è la mia casa", estratta dall'album "Lorenzo 1997 - L'albero" e diventata per l'occasione "Devo stare a casa", nel tentativo di sensibilizzare i fan a rispettare le direttive del governo) e parlare con amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo. Quel pomeriggio si sono uniti a lui sua figlia Teresa (da New York, dove si trova per motivi di studio), il suo storico bassista Saturnino, Fabio Rovazzi e l'imprenditore web Marco Montemagno (dal Regno Unito). Senza saperlo, con quella diretta il cantautore ha di fatto dato il via al progetto "Jova House Party", che si è subito trasformato in un appuntamento quotidiano.

Alla base del format c'è una sorta di condivisione e di confronto "virtuale". Senza stare a fare troppo i filosofi, con "Jova House Party" Lorenzo non fa solamente entrare i fan e i vari ospiti a casa sua, ma è lui stesso a entrare nelle case degli altri: "mi casa es tu casa". Sono tanti gli amici che hanno accettato l'invito e sono intervenuti nel corso delle varie dirette andate "in onda" negli ultimi sette giorni. Fiorello, Francesca Michielin, Brunori Sas, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, i Coma Cose, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Tommaso Paradiso, Drigo dei Negrita, Benny Benassi, Teresa De Sio, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Diodato, Frankie Hi Nrg, Dardust. Pure Francesco Guccini, che non capita di vedere tutti i giorni in una diretta Instagram. E poi la campionessa di scherma Bebe Vio, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, lo scrittore Michele Dalai, la conduttrice Caterina Balivo e Red Ronnie.

Non c'è (quasi) niente di preparato. Non c'è una scaletta, non c'è un copione, non c'è un calendario con i nomi degli ospiti divisi giorno per giorno. Jova va a braccio, improvvisa in assoluta e totale libertà e gli ospiti lo seguono, si lasciano guidare, stando al gioco. Chissà che questo esperimento non gli faccia venire voglia di portare questo "House party" anche in una dimensione più "tradizionale" rispetto a quella dei social - magari uno show in tv al sabato sera.

(Mattia Marzi)