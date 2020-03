La storia di "Ace Of Harps" di Charlie Musselwhite

Il "bluesman bianco" Charlie Musselwhite, classe 1944, è da sempre riconosciuto come uno dei più grandi armonicisti del genere, al punto da rappresentare una fonte di ispirazione per Dan Aykroyd nel vestire i panni di Elwood nel leggendario The Blues Brothers.

Originario del Mississippi con sangue Cherokee nelle vene, Musselwhite mostra fin da piccolo una straordinaria vocazione per la musica. La famiglia si trasferisce a Memphis quando Charlie è ancora molto piccolo, pertanto il musicista in erba cresce in una città che, mescolando rockabilly, western swing ed electric blues, dà vita al rock and roll.

Sono gli anni di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash ed è inevitabile rimanerne folgorati.

