Chris Martin canta David Bowie e i classici dei Coldplay in diretta su Instagram

Anche all'estero gli artisti cominciano ad interagire con i fan in questo tempo sospeso dal CoronaVirus: la versione anglosassone di #IoSuonoDaCasa, per usare un'iniziatva che forse conoscete.

Certo che se entra in campo uno come Chris Martin ha pochi rivali: ieri sera il cantante dei Coldplay ha cantato e suonato per mezz'ora in diretta instagram: "Sono a casa, dovevo essere con il resto della band, ma siamo sparsi in giro per il mondo", ha raccontato, ammettendo di essere un po' nervoso perché non ha mai fatto niente del genere.

Alternandosi tra piano e chitarra, Martin ha proposto, talvolta accenanandole soltanto, talvolta provandole in diretta versioni essenziali dei Coldplay: da "Sky full of stars" a "Trouble", a "Viva la vida", arrivando a raccontare e accennare "Life on Mars" di Bowie.

Ecco il video, ripostato su YouTube.