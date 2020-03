Avid Ingenium: giradischi entry level ma di alto livello

Nell’ottica di avere un prodotto entry level ma di livello alto, la Avid, marchio indiscusso e di grande fama del mondo dei giradischi di grande ingegneria per audiofili, propone questo Ingenium, dotato di un’estetica di livello assoluto e di componentistica di grande pregio, pur essendo a tutti gli effetti un vero plug and play, montabile in 10 minuti senza bisogno di attrezzi e calcoli particolari.

Soddisfa quindi l’orecchio più attento senza rubare tempo alla musica, come è giusto che sia.

