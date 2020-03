Ma perché Steve Harris ha sempre evitato Ian Anderson e Peter Gabriel?

Il bassista degli Iron Maiden Steve Harris, intervistato da Classic Rock, ha rivelato di avere sempre evitato di entrare in contatto con i suoi eroi musicali, come Ian Anderson dei Jethro Tull oppure Peter Gabriel, per il timore di non riuscire a gestire la parte del fan sempre presente in lui.

Ha detto il musicista inglese:

“Quando ti piacciono così tanto le band, non puoi pensare davvero di lavorare con loro. Non hai una possibilità. Tendi a metterli su un piedistallo.”

L'intervistatore gli fa notare che è suona strano sentirlo parlare in questa maniera, lui risponde:

“Sì, ma ci sono persone alle quali guardo. Ho evitato di incontrare Ian Anderson per molto tempo perché non sapevo cosa dirgli. Una volta ho finito per giocare a tennis con Peter Gabriel, solo perché era il campo del mio stesso hotel. Non so nemmeno se sapesse chi fossi, ma non dissi nulla perché non volevo che mi si bloccasse la lingua. Non volevo comportarmi come un fan, anche se mi sentivo come un fan.”

Chiestogli con quale musicista avrebbe voluto lavorare se ne avesse avuto la possibilità, Harris ha risposto:

"Direi Michael Schenker. È probabilmente il mio chitarrista rock preferito di sempre. Ho sempre adorato gli UFO."

Ha però aggiunto di non avere avuto abbastanza tempo per completare la sua lista dei desideri dati i molti impegni con gli Iron Maiden e con il suo progetto chiamato British Lion:

"David Hawkins (chitarra e tastiere dei British Lion) ha detto che gli piacerebbe fare un altro album con me, qualcosa di prog. Gli ho detto, 'Stai scherzando, vero? Non ho il tempo di fare queste due cose, lasciamo perdere il resto'”.

Girano voci che gli Iron Maiden abbiano completato il lavoro su un nuovo album ma Harris si rifiuta di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione al riguardo: "Non posso dirtelo".