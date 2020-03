Coldplay, guarda il video di ‘Trouble in Town’ ispirato a Orwell

I Coldplay hanno pubblicato il video di “Trouble in Town”, l’ultimo singolo estratto dalla più recente fatica discografica di Chris Martin e soci, “Everyday Life”. La clip, che arriva a qualche settimana di distanza da quella di “Champion of the World”, ambientata in una città popolata da animali antropomorfizzati in un mondo dove a tenere le redini della società sono i maiali, sembra ispirarsi a “La fattoria degli animali” di George Orwell, uno degli scritti più noti, insieme a “1984”, dello scrittore britannico. Il riferimento è legato alla scelta del maiale come animale detentore del potere: nel romanzo di Orwell del 1945 sono proprio loro gli animali che, dopo la ribellione dell’intera fattoria contro lo sfruttamento perpetrato dagli uomini nei suoi confronti, prenderanno il controllo della situazione facendosi dittatori improvvisati della ritrovata libertà dei compagni animali.

Caricamento video in corso Link

I proventi del video, diretto da Aoife McArdle, saranno devoluti dalla band londinese in beneficienza: metà andranno all’associazione Innocence Project che negli Stati Uniti fornisce sostegno alle vittime di ingiusta condanna, mentre l’altra metà verrà recapitata alla no-profit per bambini in difficoltà in Sudafrica ACFS.

“Everyday Life” - qui la nostra recensione - è stato pubblicato nel novembre 2019 in forma doppia, con i brani divisi tra il capitolo “Alba” e il capitolo “Tramonto”. Il disco è l’ottavo per i Coldplay, ideale seguito del precedente “A Head Full of Dreams”.